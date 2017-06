5 pako kokainë me vete, arrestohet shqiptari në Itali

Shtuar më 13/06/2017, ora 16:16

Policia ka vënë në pranga një 27-vjeçar në Dalmine të Italisë për trafik droge. 27-vjeçari "> 27-vjeçari kishte ndërruar vend pasi e dashura e tij ia kishte ndaluar të fuste drogë në vendin ku ata banonin.Karabinierët me qenin e policisë arritën të gjenin rastësisht drogën e fshehur poshtë një thesi, dhe më pas kishin pritur për personin që e posedonte.Në momentin e ndalimit shqiptari kishte 5 pako me kokainë me vete. Dhe 5 të tjera iu gjetën në vendin ku i mbante fshehur 27-vjeçari "> 27-vjeçari u arrestua dhe tashmë ndodhet në dhomën e paraburgimit në pritje të dënimit, shkruan Bergamo Sera. /albeu.com/