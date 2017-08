32 vjeçari nga Tirana vetëplagoset me thikë, ndodhet rëndë në spital

Shtuar më 15/08/2017, ora 21:07

Një djalë i ri ne Tirane ka tentuar te vrase veten me thike.Mësohet se ngjarja ka ndodhur më datë 12 gusht ku i riu D.T., 32 vjeç është vetëplagosur me thikë. Policia dhe grupi hetimor po kryejnë hetimet e mëtejshme në lidhje me rastin.Njoftimi i policiseInformacion paraprak.Më datë 12.08.2017, në spitalin Rajonal, është dërguar nga familjarët i vetëplagosur me thikë, shtetasi D.T, 32 vjeç, banues në Tiranë, i cili ndodhet nën kujdesin e mjekëve. Punohet për sqarimin e rrethanave të ngjarjes. /albeu.com/