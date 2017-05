Një arsye më shumë përse duhet fituar Lotaria Amerikane

Abonohu për lajmet me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 02/05/2017, ora 09:59

Kompanitë në të gjithë botën kanë filluar luftën e rekrutimeve pas një viti të mbushur me pasiguri politike dhe trazira.Në vitin e shkuar, Britania votoi për t’u larguar nga Bashkimi Europian, Donald Trump u shpall Presidenti i ri i Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe populizmi përshkroi të gjithë Europën. Kjo ka rritur ndjesinë e pasigurisë te kompanitë, të cilat kanë mbajtur pezull planet për zgjerim.Dalja e Britanisë nga BE-ja bëri që kompanitë në Londër dhe Skoci të punësonin me një ritëm më të ngadaltë se sa në qytetet e tjera të botës.Sipas anketës më të fundit ManpowerGroup për perspektivën e punësimit publikuar këtë muaj, 39 kompani nga 43 të anketuara thanë se ishin në pritje që të rrisnin stafin e tyre, shkruan Monitor.Hidhni një sy në 11 vendet me më shumë kompani në kërkim të zgjerimit të forcës punëtore 11. Zelanda e Re – Është në krye të renditjes për cilësinë e jetës.10. Guatemala – Ekonomia dominohet nga sektori privat, i cili gjeneron rreth 85% të PBB-së, dhe kompanitë janë duke kërkuar zgjerim të forcës punëtore 9. Bullgaria – Vendi ka përjetuar rritje të shpejtë ekonomike në vitet e fundit dhe kompanitë në sektorë të ndryshëm janë në kërkim të profesionistëve.8. Hong Kongu – Mund të jetë një nga vendet me kosto më të lartë jetese, por është qendër financiare për Azinë.7. Rumania – Kostoja e jetesës është shumë e ulët dhe pagat janë relativisht të ulëta, por po bëhet pikë referimi për vendet që kërkojnë të shpërngulen në Europë.6. Shtetet e Bashkuara të Amerikës – Tani që zgjedhjet kanë përfunduar, kompanitë në SHBA po kërkojnë të punësojnë me shpejtësi.5. Hungaria – Vendi ka kosto të ulët jetese dhe ka një treg pune të gjallë.4. India – Një ndër vendet me rritje më të shpejtë në botë, India vazhdon të punësojë fuqi punëtore në një varg sektorësh, që nga shërbimet profesionale deri te prodhimi.3. Sllovenia – Ndërkohë që Europa Perëndimorë po punëson gjithnjë e më pak se pjesa tjetër e rajonit, në Europën Lindore, kompanitë po kërkojnë të zgjerohen në fusha të tilla siç është teknologjia.2. Japonia– Renditet ndër vendet me nivel të lartë të besimit për punësimit tek bizneset, falë edhe kulturës së korporatave në qytete si Tokio.1. Tajvani – Shikohet si një ndër vendet më të mira në botë për ata që duan të punojnë jashtë dhe dëshirojnë që të rriten në karrierë. /albeu.com/