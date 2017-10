Zbulohen fjalët e fundit të Adelajdës kur ishte akoma me Bjordin

Shtuar më 31/10/2017, ora 20:47

Vajza e cila theu tabutë me paraqitjen e saj në reality shoun më të madh në Shqipëri, duke hyrë në zemrat e publikut, ndërroi jetë para tre ditë sh, duke lënë të pikëlluar familjarët dhe mbarë rrethin shoqërorë.Adela është komentuar shumë edhe për lidhjen e saj brenda shtëpisë së Big Brother me Bjordi Mezinin, ku pas një kohe të gjatë lidhja e tyre kishte dështuar.Por, ajo në intervistën e fundit ku ata ishin akoma të lidhur gjatë, kishte thënë disa fjalë , që janë dëshmi edhe sot.Që nga ajo kohë, ajo kishte parashikuar që një ditë nuk do të jetë, duke thënë fjalët në vazhdim: “Aq sa kam lëvizur më pëlqen këtu, por është ndryshe kur ti jeton në Tiranë, ke një punë dhe jetë të ndërtuar dhe të stabilizuar.Ndërsa me mua është ndryshe , sepse ç’më ndodh një ditë, nuk më ndodh në tjetrën.”E dhimbshme, aq sa s’ka.