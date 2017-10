Turi për planet në të ardhmen: Po punojmë tre turne për fëmijë

Shtuar më 31/10/2017, ora 19:20

I ftuar në emisionin “Rudina” ka qenë moderatori i njohur Turjan Hyska i cili ndër të tjera ka folur për dashurinë me Orindën. Orinda është zbulim i vazhdueshëm përveç bukurisë kryeneçësisë, më është dukur prepoetente dhe asaj i dukesha arrogant. Duhet të them se ajo ka shikim të rëndë në fillim nisi, si një lloj stopimi reciprok derisa arritëm këtu ku jemi. Orinda ka një raport me të drejtën dhe është një njeri që evolon nuk ka qetësi, nuk jam ndjerë monoton asnjëherë. Madje duhet të them se në nuk bëjnë kompromise dhe tashmë jemi kokë e këmbë të përfshirë më njëri-tjetrin uroj deri në pafundësi,”-është shprehur Turi Gjithashtu ai ka theksuar se planet për fëmijë janë të afërta duke bërë edhe një batutë: “Për fëmijë jemi duke punuar me tre turne”,-përfundon moderatori i njohur