Kur zogu bëhet pulë, Tuna poston foton e parë me barkun e rrubullakosur (FOTO LAJM)

Abonohu për lajmet me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 04/02/2017, ora 16:23

Shtatzania e Tunës ka qënë prej shumë kohë kryelajmi i mediave rozë, dhe prej kohës që ajo publikisht pranoi se ishte në pritje të një fëmije, njerëzit janë bërë kureshtar për një foto me barkun rrumbullakosur . Dhe ajo foto sapo është publikuar sot."Mëngjeset si ky ia vlejnë çdo pritje !”-shkroi Tuna në përshkrimin e fotos super të ëmbël.Në fotografinë bardh e zi, ajo shihet e përqafuar me bashkëshortin Patris Berisha në anë të një krevati.Këngëtarja e “Duam” ka pozuar me të brendshme, duke ekspozuar kështu për herë të parë barkun rrumbullakosur ./albeu.com/