Taylor Swift thyen çdo rekord me "Look what you made me do"

Madje me këtë, Shtuar më 28/08/2017, ora 13:18 thyen swift klikuar këngën Tage: është Këngëtarja Talor Swift njihet për natyrën saj misterioze dhe shpeshherë edhe të fshehtë.Por këtë herë Taylor ka vendosur t'i thotë të gjitha duke publikuar këngën e saj“Look what you made me do”.E veçanta është se kjo këngë po thyen çdo rekord klikimesh.Pas lancimit të këngës me tekst, ajo është klikuar nga 19 milionë adhurues. E gjitha kjo brenda më pak se 24 orëve.Madje me këtë, Swift për thyen rekordet e vëna më parë. Kur kishte lancuar këngën “Bad blood”, ai brenda 24 orëve është klikuar 17 milionë herë. /albeu.com/

