"Syri i keq” mbi Dance With Me, një tjetër konkurent braktis spektaklin

Shtuar më 02/11/2017, ora 22:45

Ato janë dy nga producentet më të njohura në vend.Vera Grabocka dhe Alketa Vejsiu janë prej vitesh dy bashkëpuntore që kanë sjellë produkte televizive mjaft të ndjekura nga publiku shqiptar. I fundit është ‘ Dance with me’.Këtë spektakël duket se e ka zënë ‘syri i keq’. Tre konkurentë kanë lënë spektaklin . Rrugën e hapi Linda Rei. Pas përplasjes me moderatoren e Klan, Rudina Magjistari ajo la spektaklin Si të mos mjaftonte kjo, pas debateve të një pas njëshme të Robert Aliajt dhe Fiori Dardhës dhe gazetarja u largu. Ngjarja u përfol për javë me rradhë në media.Historia nuk mbyllet këtu.Xheni dhe Benardi ishin një nga çiftet më të dashur të publikut në këtë spektakël . Pas një zënke në çift që i dha fund dashurisë së tyre, solli dhe fundin e performancës në ‘ Dance with me’.Ish banorja e Big Brother sot ka njoftuar me anë të publikimeve në rrjetet sociale se po largohej drejt Italisë.Nuk dihet nëse të hënën që vjen do të zëvendësohet vetëm ajo në spektakël apo dhe partneri i saj Benardi shkruan eskpress.Të jenë ‘ të tretët të vërtetët’ apo do këtë ikje të tjera nga spektakli...? Mbetet për t’u parë!