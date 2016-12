Soni Malaj rrëfehet për ndarjen nga Mirko: Nuk e kërkova unë!

Shtuar më 24/12/2016, ora 17:44

Tashmë prej më shumë se një viti Soni Malaj është në marrëdhënie me Klevin. Ajo ka pranuar publikisht se ndihet e lumtur dhe se shpirtin tashmë e ka më në fund të qetë."Mund të them se jam shumë e lumtur, dhe shpirti më në fund m’u qetësua", u shpreh ajo. Soni është shprehur edhe lidhur me motivet e ndarjes me Mirkon. Ndonëse më parë ka thënë se ndarja erdhi si pasojë e qëllimeve të ndryshme në jetë, këtë herë Soni shprehet se ende nuk e di përse Mirko kërkoi ndarjen, dhe pohon se nuk ka qenë qëllimi i saji.E pyetur se përse u nda nga balerini italian, ajo tha: "S’e di as unë pse jam ndarë, ta pyes…nga unë nuk ka ardhur!".Tashmë Mirko jeton në Itali, ndërsa Soni dhe vajza jetojnë në Shqipëri. Mësohet se ai ka nisur një marrëdhënie të re me një vajzë italiane. /albeu.com/