Sidrit Bejleri me flokë? Shikojeni si dukej para shumë vitesh (FOTO LAJM)

Shtuar më 24/08/2017, ora 19:29

E kush do mendonte se dikur këngëtari shkodran dikur ishte me flokë të gjata.Sidrit Bejleri është një nga figurat më të vlerësuara të artit shqiptar. Ai veç muzikës spikat dhe për humorin e tij të hollë.Sidriti ka publikuar një foto të para shumë viteve ku duket me flokë të gjatë. Ndërkohë ai është një nga tullacët më të njohur në Shqipëri. /albeu.com/