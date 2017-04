Si dukej Dua Lipa kur ishte adoleshente (FOTO LAJM)

Shtuar më 07/04/2017, ora 15:10

Këngëtarja e famshme me origjinë shqiptare ka arritur të fitojë zemrat e shumë njerëzve anembanë botës me zërin dhe stilin e saj të të kënduarit.Bukuroshja shqiptare nga Prishtina ka qenë e dashura e Ledri Vulës pas ndarjes së këtij të fundit nga Dafina Zeqiri.Ndërsa ka vetëm pak kohë që është ndarë nga i dashuri i saj, Dua ka arritur të jetë sërish e përfolur nga mediat për shkak të një fotoje të saj kur ka qenë e vogël.Në këtë fotografi Dua shihet si një vajzë shumë e thjeshtë por që shikimi i saj tregon ambiciet e mëdha.Fotoja përkon me kohën e 8 viteve më parë, saktësisht në vitin 2009./Albeu.com/