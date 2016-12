Shpërthejnë këngëtarët, Kozma Dushi: Festivali i RTSH një turp! Agim Hushi: Dështim!

Shtuar më 24/12/2016, ora 16:09

Një natë pasi u shpall edhe përfaqësuesja e Shqipërisë në Eurosong, Linda Halimi, me këngën e saj “Botë”, pakënaqësitë u shprehën qartë nga kolegët dhe jo vetëm.Një performancë të arritur pati edhe këngëtari Ylli Limani, i cili ka dalë i kënaqur nga kjo garë muzikore. Në një prononcim për Prive, këngëtari i talentuar është shprehur se kjo eksperiencë ishte e papërshkrueshme.“Eksperienca në Festivalin e RTSH-së ishte e jashtëzakonshme. Të këndosh live me një orkestër gjigante është emocion që nuk përshkruhet dot.“Shiu” arriti te publiku shqiptar, mori jehonën që unë ëndërroja të merrte dhe ҫmimi i publikut është fitorja më e madhe për mua". Megjithatë, disa anëtarë të jurisë nuk i dhanë asnjë pikë kantautorit të ri.“Është pak e ҫuditshme që mora pikët maksimale nga disa anëtarë të jurisë dhe zero nga pjesa tjetër, por kjo nuk më mërzit aspak. Historikisht, ata që morën zemrat e publikut i mbijetuan më gjatë skenës muzikore”, ka thënë më tej këngëtari.Sa i takon këngës fituese, Ylli thotë se i ka pëlqyer që kur e ka dëgjuar për herë të parë: “Kënga e Lindës është një këngë që më pëlqeu shumë që në dëgjimin e parë. Në të kaluarën, Linda na ka bërë krenarë me përfaqësimin e saj nëpër botë dhe e njëjta besoj do të ndodhë edhe në skenën e Eurosongut".Ndonëse këngëtari është ndër të rrallët që e ka pritur me mjaft sportivitet këtë situatë, ka edhe nga ata zëra të vjetër të skenës shqiiptare të cilët kanë shpërthyer në revoltë të hapur.Një ndër to ishte edhe një zë mjaft i dashur për publikun shqiptarë ndër vite, Kozma Dushi. Një ndër veteranët e këtij festivali, Kozma Dushi është shprehur se organizimi ka qenë i dobët ndërsa muzikantët plot stonatura."Miqt e mi…në 55 vite nuk më kanë zënë sytë festival më të dobët se ky…stonatura, ulëritje, çjerje, këng super të dobta… Nuk përmendën asnjë artist nga ne… Edhe me Vaçen u tallën. Nuk bëhet festival me atë që kanë vite që e sabotojnë atë festival …. Drejtori duhet të marri masa për këtë turp… duhet ti zhdukë ata muzikanët që u tallën me djersën tonë, Toninit, Luanit, Emërs, Irmës… etj".Ndërkaq, tenori Agim Hushi ka qenë dhe më i thellë në analizën e tij. I vetmi lavdërim i tij shkoi për orkestrën, ndersa gjithe pjesa tjetër sipas tij ishte dështim."Mese fundmi, pas 25 vitesh mungese pata rastin te ndiqja nga ekrani festivalin e 55 te RTSH.Ish tempulli i muzikes se lehte shqiptare per fatin tone tragjik ia kishte kaluar edhe tallavas per nga niveli i renies se lire.Sinqerisht do ti kerkoja Thoma Gellcit te jepte doreheqjen po te isha dikush ne qeverine e Rilindjes.Natyrisht kete se pres prej Dylqines tone te kultures, qe numeron veç suksese dhe qe tashme po shtron rrugen drejt parlamentit te ardhshem per ta ndritur dhe politiken.Me erdhi vertet keq per Kasemin dhe dramen e tij personale: venien e tij ne nje skene te tille plot pergjegjesi ku me gjithe "suksesin e tij berlinez" siç e quajti ai veten e tij, ishte njemjerim i dhimbshen.Qe nga personaliteti skenik, aktrimi shterp, diksioni, pasiguria, papergatitja. Mjere Dhimiter Gjoka, Timo Flloko, Reshat Arbana apo Robert Ndrenika si do jene ndjere duke e pare.Prezantuesja bjonde qe solli ne skene nje vetsiguri tragjike, aq sa nuk iu drodh syri te hynte ne skene jo vetem me mbathje, (mbuluar me tyl ne fakt), por te konkuronte edhe vete Mary Lynn (jua rekomandoj ta degjoni kete grua se do t'ju shkrije gazit), me Habaneren e saj.Ishte padyshim nje tregues se sa e papergjegjshme ishte ajo skene , sa poshte kishte rene tempulli shqiptar i muzikes se re.Padyshim deshtimi muzikor ishte aq i ndjeshem sa jo vetem deshira per te mbyllur televizorin por edhe kujdesi per te ruajtur veshet nga tinguj aprofesionale, stonaturat qe ishin aq te shumta apo nga çirrjet, ishte prezent gjate gjith kohes qe "performohej".Fonia dhe regjia televizive ishin vertet probleme evidente, duke ndikuar ndjeshem ne kete mjerim artistik te shenuar si festivali 55 i RTSH.U ndjeva i trishtuar, i indinjuar dhe vendosa te mos hesht para kesaj drame kombetare, sic po ben per fat te keq, "elita" e artit tone me "çna duhet ne".E turpshme, e pafalshme, e patolerueshme profesionalisht te mos jene me krijimtarin, pranine ne Juri apo asistencen e tyre profesionale Limoz Disdari, Shpetim Kushta, Enver Shengjergji, Agim Krajka e plot te tjere.Ku eshte Irma Libohova Kaso, Myfarete Laze, Manjola Nallbani, Alban Skenderaj, Kozma Dushi, Bashkim Alibali....Sic ben San Remo ku e reja nderthuret fuqishem me sigurine dhe dinjitetin e tradites dhe ku spektaklet ruajn dinjitetin dhe cilesine e tyre me fanatizem.E patolerueshme te mos kete nje vokalist qe tu mesoje kengetareve si hapet goja, si ruhet regjistri, si mbahet ne kontroll intonacioni.E pafalshme qe ne nje aktivitet kombetar nuk thirret nje regjisor apo koreograf per levizjet skenike ku te gjithe "kengetaret" bejne sic tu vij dhe shpesh behen qesharake me pafajsine e tyre.Skenari i festivalit ishte i dobet: gjetje pa emocione, ne disa raste personalizime te skenes pa efekt dhe gati neveritese.Si ekspert por dhe qytetar i ketij vendi u ndjeva i fyer per kete prezantim, ne te vertet ngjarje dramatike kombetare per kulturen....Dhe po flas se me dhemb, fola se mundemi te jemi aq dinjitoz sa ç'ishte Vacja, Ema, Tonini , Prodani, Feim Ibrahimi....Dinjitoze ishte Orkestra Simfonike Rtsh Offical, dirigjentet ne trajtimin muzikor dhe publiku yne, qe dine gjithmone te vleresoj siç beri me ngritjen ne kembe per kujtimin e Vaçe Zeles.Thoma Gellci e di mire se nje festival i tille, me kete cilesi do alarmonte shtetin e dikurshem. Por per fatin tone , jo kete te sotmin". /albeu.com/