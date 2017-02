SHORTI/ Shqipëria në gjysmëfinalen e parë të Eurovisionit

Shtuar më 31/01/2017, ora 16:34

Po afron kompeticioni më i madh në Europë mbi muzikën dhe Shqipëria shpreson për një rezultat të denjë me përfaqsuesen Linda Halimi.Sot është hedhur shorti në Ukrainë për përfaqësueset e vendeve që do të këndojnë në dy gjysmëfinalet e Festivalit Europian, Eurovision. Gjysmëfinalja e parë është ndarë në dy pjesë ashtu si edhe gjysmëfinalja e dytë.Në bazë të shortit Shqipëria do të performojë në pjesën e parë të gjysmëfinales së parë. Ajo përfaqësohet nga Linda Halimi me këngën “Botë”. Gjysmëfinalja e parë, pjesa e parëMali i ZiFinlandaGjeorgjiaPortugaliaBelgjikaSuediaAzerbajxhaniAustraliaPjesa e dytëQiproSlloveniaArmeniaMoldaviaRepublika ÇekeLetoniaIslandaGreqiaPolonia Gjysmëfinalja e dytë, pjesa e parëMaqedoniaMaltaHolandaSerbiaDanimarkaRusiaRumaniaHungariaAustriaIrlandaPjesa e dytëZvicraEstoniaIzraeliBullgariaSan MarinoLituaniaKroaciaNorvegjiaBjellorusia/albeu.com/