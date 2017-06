Shikoni çfarë bënte Rita Ora në dhomën ku po bëhej nuse kushërira e saj (FOTO LAJM)

Shtuar më 07/06/2017, ora 17:58

Shqiptaret dikur, kur parukierët dhe grimierët profesionistë nuk kishin hyrë në jetën e vajzave për të zënë vend mes personave më të rëndësishëm, zgjidhnin më të aftat e fisit në këtë mjeshtëri për të kuruar pamjen nuses së ardhshme.Duke e kujtuar këtë skenë të vjetër, në dasmën e vajzës së tezes, Rita Ora, mamaja e saj Vera dhe e motra, Elena po bëjnë sikur po kujdesen për pamjen nuses , Amantias.Sigurisht rrobdëshambrët e hotelit luksoz të qendrës së Tiranës dhe mjedisi nuk kanë asgjë të përbashkët me skenat e dikurshme, por ideja krijohet.Ndërkaq, Amantia me siguri do ketë kujtime shumë të bukura nga dasma edhe prej pranisë së kushërirës së saj të famshme që ishte e pranishme me gjithë familjen e saj në këtë gëzim. /albeu.com/