Sherr mes Armelës dhe reperit shqiptar: Ik më bli fara (FOTO LAJM)

Shtuar më 22/08/2017, ora 10:26

Ajo ishte padyshim një nga banoret më të komentuara të BB9 për shkak të karrierës së saj si modele, bukurisë dhe lidhjes me Damianon.Por nëse ju kujtohet Noga është reperi i cili pati një martesë me Kristelën, bukuroshen e Top Channel, por që u ndanë brenda një dite dhe ai e akuzoi atë për vrasjen e bebes së tyre.Por dje doli një fotografi ku dukej Armela me Nogën Pas këtij takimi Armela dhe Noga kanë shpërthyer që të dy në rrjetet sociale me ofendime për njëri tjetrin.I gjeni ato në galerinë më lart. /albeu.com/