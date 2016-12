"Sex and the City" së shpejti me një episod të tretë

Shtuar më 26/12/2016, ora 15:01

Së shpejti do të vijë me një episod të tretë "Sex and the City ".Sarah Jessica Parker dhe mikeshat e saj do të rikthehen së shpejti me një aventurë të re.Cynthia Nixon, Kim Cattrall, Kristin Davis dhe Sarah Jessica Parker do të rikthehen së shpejti në ekranin e madh me të tjera të reja nga jeta e katër femrave në një qytet si New York.Lajmin e ka bërë me dije “The Sun” teksa ka shkruar në një artikull se nuk ka më asnjë dyshim se “Sex and the City ” do të vij me një episod të tretë.Sipas prestigjiozes britanike, aktoret kanë lexuar skenarin, kanë rënë dakord me të dhe kanë firmosur kontratat për të qenë pjesë në filmin e ri.Ndërkohë, që tani “Radar Online” na ka zbuluar një detaj. Në skenarin e filmit të ri, katër mikeshat e famshme janë në moshë të madhe, fakt ky që e ka vënë në mëdyshje protagonisten Parker , që të firmoste apo jo. Gjithsesi, aktorja që interpreton Carrier Bradshaw dhe producentët arritën një kompromis. /albeu.com/