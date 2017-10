Selena ndahet me The Weeknd dhe kthehet sërish me Justin Bieber?

Edhe kjo nukështë fare e habitshme pasi pasi brunia është parë shpesh nën shoqërinë e



Fundjavën që lamë pas, ish-çifti i njohur është parë në një restorant në SHBA, ku kanë ngrënë bashkë mëngjesin dhe në fotot e siguruara nga “TMZ”



Selena Gomez dhe The Weekend përflitet se janë ndarë.Edhe kjo nukështë fare e habitshme pasi pasi brunia është parë shpesh nën shoqërinë e Justin Bieber kohët e fundit.Fundjavën që lamë pas, ish-çifti i njohur është parë në një restorant në SHBA, ku kanë ngrënë bashkë mëngjesin dhe në fotot e siguruara nga "TMZ" Justin dhe Selena shihen mjaft të afërt. Bieber u përpoq të fshihej duke vënë një kapuç, kurse Selena kishte zgjedhur të shfaqej hapur.

