Sara dhe Ledioni! Sa shumë dashuri në një foto (FOTO LAJM)

Shtuar më 11/06/2017, ora 16:10

Moderatori i njohur Ledion Liço dhe e partnerja e tij Sara Hoxha shfaqen gjatë gjithë kohës në postimet e tyre mjaft të dashuruar me njëri-tjetrin.Ata janë bërë prindër të një djali, dhe po e shijojnë këtë fazë të bukur në jetën e një çifti.Këtë të diel, Ledioni dhe Sara si zakonisht janë bashkë dhe mjaft të qeshur.Në foton e postuar nga Ledioni çifti duken në harmoni me njëri tjetrin dhe mjaft të dashuruar. Me siguri kjo foto e tyre këtë të diel, përcjell tek ju vetëm pozitivitet dhe dashuri. /albeu.com/