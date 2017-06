Salsano Rrapi zbulon “formulën” e Portokallisë, ja arsyeja pse ikin gjithmonë moderatoret

Shtuar më 12/06/2017, ora 20:44

Që në momentin që mendoi të sillte në Shqipëri një spektakël humori, themeluesi i Top Medias kishte një model të ngjashëm, spektaklin “ Zeling ” në Itali. Dhe sipas traditës së tij, moderatori është një personazh që qëndron më gjatë në drejtim, ndërsa me moderatoret nuk ndodh njëlloj.Një formulë e ngjashme është praktikuar edhe në spektaklin e humorit në Shqipëri , Portokalli, në të cilin modëratorët kanë qenë gjithsej vetëm 2, në 13 vjet, ndërsa partneret e tyre janë ato që lëvizin më shpesh nëpër sezone.Këtë ka shpjeguar së fundi edhe Salsano Rrapi ndërsa është pyetur nga “Tek unë” në lidhje me spektaklin e humorit.“Unë kam prezantuar vetëm me Enedën dhe me Xhemin. U nis me Enedën, që ishte rreth 12 sezone, 6 vjet, pastaj erdhi Xhemi, një sezon ishim bashkë, pastaj iku Eneda, mbeti Xhemi. Sepse u bë kjo stafeta, na erdhi dikush tjetër për ta bërë më të zbutur stafetën….” – shpjegon Rrapi.Pyetjes nëse ka stafetë edhe për të, ai i përgjigjet: “Kur ka filluar ky program, u mor spunto nga Zeling i Italisë. Tani këtë kishte qëllim, të bënte një Zeling në Shqipëri dhe Zeling kështu e ka traditën: moderatori nuk lëviz, vetëm femrat lëvizin. Claudio Bisio ka ndenjur rreth 14- 15 vjet dhe gjithë historia rrotullohej rreth femrave ‘kush do jetë femra që do jetë në krah Bisio-s’”Megjithatë, Portokallia ka gjithmonë audicione për moderator dhe moderator. Këtë e konfirmon edhe Salsano: “Janë bërë gjithmonë audiocione për moderatorë dhe moderatore, por nuk ndryshohen se s’vjen dikush më i mir녔 – tha ai. /albeu.com/