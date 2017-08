Rita Ora bëhet shkak i pushimit të stjuardesës nga puna

Shtuar më 26/08/2017, ora 16:56

Një stjuardesë e kompanisë “ Virgin Atlantic ” është detyruar ta lë punën pasi që e kishte përshkruar këngëtaren Rita Ora si një “pikturë vaji të bukur” me një postim flirtues në Facebook.Charlotte Whittingham,25 vjeçare një lesbike ka pasur fjalë lavdëruese pasi i kishte shërbyer Rita Orës në një udhëtim nga Londra në Los Angeles.Por, pas përshkrimit që ajo ja bëri në Facebook, duke e quajtur të bukur, ajo është detyruar ta lë punën e saj nga Virgin Pronaret e vijës ajrore e kanë kontaktuar atë duke u urdhëruar që ta rishkruar ose do të përballët me shkarkim për shkak se ka thyer rregullat e kompanisë.Charlotte i kishte dhënë komplimente këngëtarës në platforma online derisa i kishte shërbyer asaj dhe humoristit Keith Lemon gjatë udhëtimit në klasën e parë shkruan Ekspress.Disa orë pas aterimit, ajo i kishte thënë të dashurës se Rita ishte “e mahnitshme”, “e bukur” dhe dukej si një “pikturë e bukur vaji”.Dy javë më vonë ajo është thirrë nga shefat Virgin Atlantic të cilët i kanë thënë se mesazhi i saj, i dukshëm tek të gjithë shokët në Facebook do ta përjashtonte nga puna.Ajo pastaj mori shkresë disiplinare nga pronarët që të ndryshojë mendim ose ta rishkruante statusin – duke i shpjeguar se ajo mund të jetë pre e tregimit të të dhënave për pasagjerët VIP.Duke mos pasur asnjë mundësi Charlote u detyrua ta lë punën që e kishte mbajtur për 12 muaj. /albeu.com/