Rikthehet Albërie Hadergjonaj

Shtuar më 21/08/2017, ora 17:08

Albëri Hadergjonaj është një nga këngë taret e showbzit e cila pavarësisht moshës vjen e zbukurohet gjithnjë e më shumë.Albëria ka disa kohë që është shkëputur nga tregu muzikor dhe nuk ka sjellë këngë të reja por tashmë do të rikthehet Ajo ka thënë për Ekspress se tashmë do të vijë me një projekt të ri i cili do të jetë ritmik. /albeu.com/