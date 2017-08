Rashel masakrohet nga fansat: Je bere si pornostare

Shtuar më 27/08/2017, ora 15:55

Rashel Kolaneci është një nga femrat më të diskutuara në shoëbizin shqiptar e cila është bërë pjesë e shumë komenteve negative që kur është bërë pjesë e emisionit të Ermalit."Nuk e kuptoj domethënë se ça fotoshopi përdor që i bën këmbët kaq të gjata kur vet s'je as 1.60", i komenton një ndjekëse Rashelit . Kaq është dashur dhe mamaja e saj i është kthyer kundër disa fansave që komentonin në foton e të bijës. Rasheli eshte 1.67 dhe ka nje fizik te admirueshem. Edhe pse femije i vetem nuk e perkeledhnim me lojra elektronike dhe nuk qendronte perballe platformave dixhitale, por qysh nga klasa e pare ka frekuentuar rregullisht dancing dhe palestren.Prandaj kushdo qofsh, meqese me bere tag, po te them qe Rasheli eshte vajze e mbare qe shkelqen ne cdo gje, sport, mesime dhe cdo pasion te saj. Prandaj ti e dashur mos rri e fshihesh ne adresa fallco, por nese je 1.80 cm apliko per sfilaten e dhjetorit te Victoria's Secret , pasi Rasheli eshte vetem 1.67 dhe me permasa trupi perfekte.", shkruan mamaja e Rashelit Ndërsa një tjetër i shkruan: "Po sa vjec eshte rasheli mi moter qe nxjerr bythet e gjoks e cdo gje jashte? Po familja e Rashelit me mire ta kishte lene tek lojrat kompjuterike mi zemer se sa ta bente si pornostare, 17 vjec a sa eshte, ngjan si mami ime. Late nam dhe modelet e Victoria's Secret zemra te lutem as mos i ze me goje se jane km, km larg me shqiptaret".Por mami i Rashelit nuk ja ka kursyer edhe komentueses tjetër dhe i shkruan: " Rasheli qe aq vjec sa kupton qarte dhe ndien meshire per varferine e mendimit dhe gjuhes tende te perdorur. Nese te eshte merzit veshja e civilizimit perendimor ke mundesine te shkosh e te jetosh ne vendet ku burka dhe "çitjanet" jane te detyrueshme ne publik dhe ne shtepi. /albeu.com/