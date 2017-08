Publikohet fotoja e parë e Valbona Selimllarit me fëmijët (FOTO LAJM)

Shtuar më 21/08/2017, ora 10:25

Valbona është dhe do mbetet gjithmonë një nga femrat më të bukura të Shqipërisë.Missi i parë Shqiptar shquhet për faktin se është natyrale dhe shumë e kujdesshme me pamjen dhe sjelljen e saj në publik Por kur vjen puna të fëmijët Vlabona është shumë e rezervuar dhe nuk i nxjerr kurrë në publik Selimllari ka thënë shpesh në intervista,se dëshiron që ata ta marrin vetë vendimin për t’u bërë ose jo të famshëm.“Revistawho.Com” ka publikuar një foto të saj me 3 fëmijët duke pushuar në Jug. /albeu.com/