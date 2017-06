Prag zgjedhjesh, ja kush duhet të jetë kryeministër sipas Flori Mumajesit

Shtuar më 10/06/2017, ora 08:46

Këngëtari Flori Mumajesi si rrallë herë është bërë pjesë e fushatës zgjedhore , por jo në Shqipëri.Meqë tani zyrtarisht është shpërngulur në Kosovë, ai ka përzgjedhur kandidatin e tij të preferuar për kryeministër të Kosovës.Ai ka publikuar një foto me kreun e AAK-së, Ramush Haradianj , të cilin e konsideron si shqiptarin e duhur për Kosovën.“Shqiptari i duhur për Kosovës. Kuq e zi. Ramush Haradianj ”, shkruan Mumajesi në “Inatagram”.Sot Kosova është në heshtje zgjedhore dhe nesër qytetarët do të zgjedhin me votë kryeministrin e ri. Ramush Haradinaj, Avdullah Hoti dhe Albin Kurti janë tre kandidatët për kryeministër . /albeu.com/