Orinda përlotet, gjen fustanin e ëndrrave (FOTO LAJM)

Abonohu për lajmet me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 17/06/2017, ora 09:28

Të gjithë e dime se dita e martesës mbetet një nga ditët më speciale për një femër . Por nuk ka nje ditë të tillë pa gjetur fustanin e ëndrrave . Orinda Huta dhe Turjan Hyska do të finalizojnë 10 vite dashuri shumë shpejt në martesë dhe duket se Orinda tashmë e ka gjetur fustanin e saj të përrallave.Por ajo nuk ka mundur të përmbajë lotët teksa e ka takuar fustanin e saj dhe këtë cast e ka hedhur edhe në storyn e instagramit .Fustani është pjesë e koleksionit Previeë 2018, stiluar nga Herve Moreau. Për vite me rradhë Orinda ka sfiluar me fustanet e Geraldina Sposa, dhe ajo do i qendrojë besnike të njëjtës firmë por këtë rradhë në dasmën e saj./albeu.com/