Orinda Huta përlotet: Jam e bekuar që të kam në jetë (FOTO LAJM)

Shtuar më 22/08/2017, ora 12:05

Turjan Hyska dhe Orinda Huta kanë disa kohë që kurorëzuan dashurinë e tyre në martesë dhe janë në muajine tyre të majltit.Por dita e sotme për Orindën është shumë e veçantë sepse mbesa e saj ka ditëlindjen dhe mbush 10 vjeç.Përmes një urimi të ndjerë në Instagram dhe disa fotove ku ajo ka pozuar në dasmën e saj me mbesën Orinda i ka shprehur të gjithë dashurinë vogëlushes.“Nuk kam per ta harruar kurre diten qe mora lajmin se Zoti kishte bekuar mamin tend me nje pritje te embel. Telefoni me ra nga dora, dhe pasi e rimora bertas me te madhe, "ajo do te jete goce". Me 22 gusht, 10 vjet me pare nje telefonate me dha lajmin me te bukur ndonjehere.Isha bekuar me nje mbese te bukur sy kalter per cilen do thoja cdo dite qe rritej eshte si une. I kaloja ditet mes fotografive te tua dhe mezi prisja te te mbaja ne krah. Grace Mc Caul, diten qe ti u hodhe menjehere ne krahet e mi, ishte emocioni me i madh qe kisha provuar ndonjehere.Kur syte e tu qeshnin zemra ime shperthente nga gezimi. Ti me mesove te beja fytyra qesharake vec qe te vidhja buzeqeshjet e tua. Mesova dyqanet me te bukura per femije qe te zgjidhja per ty. Mesova te nderroja pampersin me ty. E per te qaren tende si zile ne 2 te nates me merrte malli sa here distanca na ndante.Ti sot je 10 vjec, dhe i ke bere keto vite te mrekullueshme. Perqafimi, buzeqeshja dhe fjalet e tua te embla ma mbushin njelloj shpirtin si ne diten kur per here te pare me the "te dua". Ti je "my special one" sot e gjithmonë,”-përfundon Orinda urimin e saj për mbesën ./albeu.com/