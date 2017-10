Opinionisti “shpërthen” ndaj Ramës: Të qafsha Kryeministrin

Shtuar më 07/10/2017, ora 17:52

Edhe opinionisti Olti Curri ka reaguar përmes një statusi ku i kërkon llogari Edi Ramës,përsa i përket pushimit nga puna të këngëtarit Klajdi Musabelliu, i cili deri dje punonte pranë Agjensisë Kombëtare të Burimeve Njerëzore,Olti i përmend kryeministrit rastin e Elsa Lilës, e cila hyri në grevat e urisë së socialistëve disa vite më parë.“Edi Rama tallet me Klajdi Musabelliun pse ai punon ne nje post shteteror dhe eshte kengetar !!!Po Edi Rama vete qe po drejton qeverine a nuk eshte piktor ???Pse nuk permendi Elsa Lilen ai, qe na hapi barkun dhe hyri ne çadrat e greves se urise se socialisteve, po merret me Klajdin ne eshte hall te vet ???Te qafsha kryeministrin, nuk sheh se do rriten çmimet me 20% , nga TVSH e biznesit te vogel, po merret me shoë biz …”, shkruan opinionisti Curri