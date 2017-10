Olsi prezanton të dashurën e re, një yll i vërtetë (FOTO LAJM)

Shtuar më 31/10/2017, ora 16:37

Pas disa ndarjeve rresht, Olsi i BB9 mesa duket e ka gjetur sërish dashurinë në krahët e një vajze tjetër.Ish-banori i Big Brother 9 ka publikuar në profilin e tij në Instagram, një foto ku shfaqet me një vajzë mjaft simpatike. E dashura e re e Olsit, shfaqet duket i dhuruar atij një puthje mjaft të ngrohtë. Olsi fitoi zemrën e publikut me karakterin e tij shpërthyes duke i shtuar pikë më tepër dhe marrëdhënia e tij energjike me Fjorentinën.Çifti i shumëpërfolur u ndanë kohë pas përfundimit të spektaklit edhe pse kishin pohuar se gjithçka mes tyre shkonte për mrekulli.Nuk e dimë sesi është ndjerë Fjorentina pasi ka parë ish-in e saj të lumtur në krahët e një tjetre, por një gjë tashmë është e sigurt që Olsi është në një lidhje të re.