“Nuk mundem të flas për këtë temë”, Soni Malaj përlotet në studio

Shtuar më 16/06/2017, ora 20:55

Rudina nuk rezistoi pa e ngacmuar këngëtaren edhe për jetën private.Ajo tregoi për të bijën prej së cilës ka ruajtur një marrëdhënie të shkëlqyer me ish-bashkëshortin italian, balerinin Mirko. Soni shpjegoi se imazhin e Anës është e detyruar ta ruajë me shumë kujdes për shkak të ligjit.“Anna ka dy shtetësi, shqiptare dhe italiane. Për ligjin italian unë jam shumë e famshme dhe ata janë shumë rigorozë për publikimin e imazhit të vajzës. Edhe Mirko, babai i Anës e ka me merak si çdo prind. Ne jemi ende në proces divorci. Proceset e divorcit në Itali zgjasin shumë, por janë procedura normale. Marrëdhëniet me Mirkon janë shumë të mira”.Sa i takon momentit kur duhet t’ia shpjegonte të bijës ndarjen, Soni u shpreh se ajo e ka përjetuar mirë pasi ka qenë shumë e vogël dhe se ndoshta do ta vuante më shumë nëse do të ishte më e rritur.“Mundohesha t’ia shpjegoja në mënyrë të tërthortë por ajo e kuptoi vetë. Ana është bilinguale e siç duket i kap gjërat edhe më shpejt. Më tha ‘ti dhe babi nuk jetoni më bashkë, e kuptova, jeni ndarë’. Me Mirkon kanë një raport shumë të mirë. Ata të dy janë një skuadër. Ne jemi munduar dhe jemi në kontakt gjithë kohën që Ana të mos ndjejë vështirësi prej ndarjes sonë”.Rudina ndërkohë kujtoi edhe të atin e Sonit duke e quajtur si mik të studios së saj. Kur në ekran u shfaq fotoja me të atin i cili është ndarë nga jeta rreth një vit e gjysmë më parë, këngëtarja u bllokua e u përlot. Ajo refuzoi te fliste për këtë temë.“Këtë temë e kam tabu. Nuk dua dhe nuk mundem të flas dot për babin. Dhimbja do të mbetet gjithmonë e freskët”.Vëmendja më pas u spostua tek dashuria dhe tek lidhja e lumtur e Sonit, e atmosfera ndryshoi shpejt.“Më në fund jam e lumtur! Unë jam libër i hapur për publikun dhe prindërit më kanë kritikuar për këtë. Por nuk arrij dot të fshihem.”Më tej Soni tregoi se si fati i lidhi ngjarjet që ajo të njihej me Klevin e saj, për të mos u ndarë më./ revistawho.com