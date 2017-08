Nuk është Shkëlzeni! Nusja e Berishës zbulon mashkullin e ëndrave të saj

Shtuar më 19/08/2017, ora 08:11

Blogerja e njohur Armina Mevlani ka ndarë sot me ndjekësit disa fotografi nga fëmijëria duke na zbuluar edhe fiksimin e saj në adoleshencë.Bukuroshja shqiptare Armina Mevlani ka treguar fiksimin më të madh në jetë, dhe ai nuk është Shkëlzeni. Armina ka ndarë me ndjekësit e saj disa foto nga adoleshenca dhe fëmijëria duke zbuluar dhe idhullin e saj të cilin e kishte mbuluar me puthje.Ashtu siç e shikoni edhe në galerinë më sipër ai është fiksimi i të gjithë femrave në botë, Johnny Depp. /albeu.com/