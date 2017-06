Nudo në skenë, Enca tregon incidentin më të tmerrshëm (FOTO LAJM)

Abonohu për lajmet me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 11/06/2017, ora 10:15

Enca Haxhiaj mbrëmë ka qënë e ftuar në “Xing me Ermalin” ku ndër të tjera ka treguar edhe mbi incidentet e skenë s me të cilat përballet çdo këngëtar.Këngëtarja ka treguar një incident me garderobën , i cili e ka nxjerrë nudo në pjesën e poshtme të trupit, një situatë që ajo e quan të tmerrshme “Një nga situatat më të sikletshme në jetë ka lidhje me garderobën nëpër koncerte. Këtë verë kam qenë në koncert në Gjilan dhe veshja ishte një body . Meqë ai ishte i vogël dhe i ngushtë nuk mund të vishja të brendshme. Pjesën e mbylljes body e ka poshtë.Sipër tij kisha veshur një xhaketë të gjatë. Një moment, përpara se të hipja në skenë, duke takuar një fanse të vogël po zgjatesha dhe ndjeva një krrçc... Body u hap.Nëse do më kishte ndodhur në skenë do ishte gjëja më e tmerrshme që do më ndodhte në jetë”, -shpjegoi këngëtarja. /albeu.com/