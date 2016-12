Noizy nuk ndalet, ja “bëma” e fundit që ka bërë (VIDEO)

Shtuar më 23/12/2016, ora 08:51

Së fundmi këngëtari Noizy u përfol për mosbindjen ndaj policisë dhe konfliktit që pati me blutë e Tiranës. Por këto gjëra duket se janë shndërruar në normalitet për këngëtarin, e njëkohësisht nuk duhet të lëmë pas anën e tij humane. Noizy ka bërë bamirësi të shumta duke nisur nga ndihma që u ka dhënë kohët e fundit familjeve durrsake e deri tek më e fundit, që ka lidhje me shkollën “Met Hasa” në Porto Romano.Pas një vizite në këtë shkollë Noizy u ka premtuar 300 fëmijëve se do ndërtojë një palestër enkas për ta./Albeu.com/