Njihuni me djalin e vetëm që ka McLaren në Tiranë (VIDEO)

Shtuar më 04/02/2017, ora 19:13

Fatmir Hysenbelliu, njihet për pasionin e tij pas modës. Ai tregon se si të kujdesesh për trupin tënd dhe thotë se veshja nuk është domosdoshmërisht me gjendjen financiare.I ftuar në “Pasdite në Top Channel”, Fatmiri ka folur për pasionin për modën dhe stilin e veshjes, por edhe për ndarjen e tij me Anxhelina Hadërgjonajn, me të cilën tha se kanë mbetur miq shumë të mirë dhe se shkaku i ndarjes ishte largësia mes tyre.“Të lindësh i bukur apo jo, i pasur apo i varfër është dicka tjetër, por që ti të kujdesesh për trupin tënd dhe veshjen është dicka tjetër”, tha Fatmiri. Teksa ka folur edhe për shijet e tij ndaj femrave duke treguar se çfarë sheh në fillim tek ato.“Janë dy gjëra që shoh së pari tek një femër, e para stilin e veshjes dhe e dyta, nëse shkon në palestër apo jo”. Ai njihet si ish-futbollisti simpatik që tashmë i është dedikuar biznesit dhe bën përshtypje për stilin e jetës plot udhëtime dhe shije speciale në blerjet që bën, sidomos për “dashurinë” e tij: makinat e veçanta.Pak dite me pare, Fatmir Hysenbelliu është shndërruar në personazhin më të klikuar të mediave dhe portaleve sociale, pasi është fotografuar rastësisht nga kalimtarë në zonën e ish-Bllokut në Tiranë, ndërsa dilte nga një makinë e veçantë e markës “McLaren” 570 gt./Albeu.com/