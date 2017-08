Një myslimane e devotshme si Çiljeta (FOTO LAJM)

Shtuar më 18/08/2017, ora 13:59

Çiljeta Xhilaga është një ndër këngëtaret më të njohura në trevat shqiptare por e komentuar edhe për format e trupit e bukurinë.Po a e dini se Çiljeta është një besimtare e devotshme Me anë të një postimi në Instagram Çiljeta zbulon se e kanë zgjuar lutjet e hoxhës nga xhamia që ka afër shtëpisë.“S’ka kënaqësi më të madhe sesa kur të del gjumi nga zëri i hoxhës dhe ti fillon lutesh për gjërat që ëndërron ashtu rastësisht. Dhe me një sy hapur e me një sy mbyllur përgjumësh thua Suret Al-Fatiha”, -shkruan Çiljeta. /albeu.com/