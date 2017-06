Ngjashmëri e frikshme! Kjo vajzë është sozia e Elvana Gjatës (FOTO LAJM)

Abonohu për lajmet me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 16/06/2017, ora 20:52

Shumë personazhe ngjajnë fizikisht me njëri-tjetrin dhe duket se edhe këngëtares Elvana Gjata i është gjetur një sozi.Edhe ajo është këngëtare shqiptare dhe gjithashtu ka marrë pjesë në një kompeticion muzikor, shkruan GazetaExpress.Bëhet fjalë për këngëtaren e re Marjona Metohu, e cila ka shumë ngjashmëri me këngëtaren Gjata Ajo njihet si këngëtare në netët live dhe gjithashtu ka qenë pjesë e konkursit “The Voice of Albania”.Dikur Elvana e nisi karrierën e saj me pjesë marrjen në spektaklit “Ethet e së Premtes Mbrëma.Gjithashtu thuhet se Marjona i ngjan disi edhe në vokal këngëtares së njohur. A do të ndjelë edhe ajo hapat e Elvanës në rrugën e suksesit.Ditët e fundit këngëtarja Elvana Gjata ka qenë në qendër të vëmendjes me këngën e publikuar prej saj me titull “Forever is over”, me të cilën ka nisur hapat për në tregun botëror.