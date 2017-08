Nga Klani në Top channel, rrëfehet Rashel Kolaneci

Shtuar më 26/08/2017, ora 16:20

Rashel Kolaneci është padyshim një nga vajzat më seksi të ekranit shqiptar e gjithashtu e shumë komentuar në media.Bukuroshja shfaqet çdo të shtunë në emisionin Xing me Ermalin " krah moderatorit, Ermal Mamaqi. Mirëpo që prej mbylljes së sezonit televiziv që lamë pas, Rasheli është përfolur shpeshherë se do të largohet nga " Xing me Ermalin " për të shkuar në Top Channel Në fillim u tha se Rasheli do zëvendësonte Luana Vjollcën në emisionin "Pa limit", ndërsa së fundmi u përfol se do zërë vendin e Marinës tek "Proçesi Sportiv" shkruan ekspress.Megjithatë të gjitha këto thashetheme janë të pa vërteta pasi Rashelin nga 9 shtatori do e shihni sërish në " Xing me Ermalin ", aty ku jo vetëm do t'ju kënaqë sytë me bukurinë e saj por edhe do t'ju bëjë të qeshni pafund me batutat që ajo dhe Ermal Mamaqi shkëmbejnë me njëri tjetrin.Këtë e ka konfirmuar edhe vetë Rasheli e cila në një video ku Ermali e pyet nëse do të fillojë në Top Channel , bukuroshja ja kthen: "Jo", duke i dhënë fund zërave se ajo do të zëvendësojë Luanën apo Marinën.