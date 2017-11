Nga bizneset te divorci me gruan e parë, gjërat që s’dinit për partnerin e Zaiminës (FOTO LAJM)

Shtuar më 01/11/2017, ora 17:35

Pak ditë më parë, Klodian Asllani, partneri i Zaimina Vasjarit publikoi një foto me një vajzë në krah, të cilën e uroi për ditëlindje.Në media u përfol se me vajzën kishte lidhje gjaku, dhe në fakt kjo gjë është e vërtetë.Gazeta Shqiptare shkruan sot se biznesmeni është i divorcuar prej kohësh dhe ka vite që ka nisur një jetë të re përkrah këngëtares seksi , Zajmina Vasjari.Asllani merret me një sërë sipërmarrjesh duke filluar nga konstruksionet e çelikut e deri te pasuritë e patundshme. Gjithashtu, sipas disa kërkimeve, duke u bazuar në të dhënat që dyshja kanë në rrjetet sociale, ata kanë plot 10 vite diferencë në moshë. Klodiani është i lindur në vitin 1977 kurse Zaimina 1987.Ndërkohë që Zai pritet të sjellë në jetë shumë shpejt fëmijën e saj të parë. Këngëtarja e njohur vetëm para pak kohësh ka pranuar lajmin se do të bëhet nënë për herë të parë. Ajo do të sjellë në jetë një vajzë duke e bërë partnerin e saj, Klodianin, baba të një vajze të dytë.Edhe pse shtatzënë, bukuroshja seksi nuk ka ngurruar të postojë në rrjetet sociale pjesë nga momentet e ditëve që kalon në pritjen e ëmbël, por në foto mungon gjithnjë partneri i saj, duke vazhduar të jetë e rezervuar për jetë n private.Tashmë duke lidhja e tyre duket më se e konsoliduar, dhe pas lindjes së vogëlushes, pritet një martesë madhështore.