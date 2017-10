Nëna e Seldit e ka të vështirë ta pranojë Mimoza Shkodren për nuse të djalit! (FOTO LAJM)

Shtuar më 05/10/2017, ora 12:25

Këngëtari i njohur nga Shqipëria, Seldi aktualisht po shijon një romancë dashurie me kolegen e tij, Mimoza Shkodra.Çifti i ri tashmë po dalin edhe publikisht, shkruan Indeksonline.Megjithatë, është nëna Monda Gjini ajo e cila favorizon ende ish- të dashurën e Seldit , Dafina Zekën.Madje, Monda dukshëm vërehet se ka raporte ende të mira me Dafinen, duke qenë se ende janë mike në Facebook.Ani pse Seldi , ka zgjedhur një femër të re në jetën e tij, e ëma e tij mbanë ende në llogaritë sociale fotografitë e përbashkëta me Dafinën.Duket se Mimoza do ta ketë të vështirë të ‘hyjë’në zemrën e vjehrrës!