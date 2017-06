Ndodh mrekullia! Ky çift i famshëm do të martohen më në fund këtë verë

Shtuar më 14/06/2017, ora 16:04

E kemi pritur për vite të tëra të ndodhë kjo gjë, por fatmirësisht ëndrra e fansave të këtij çifti do realizohet së shpejti. Po flasim për Miley Cyrus dhe Liam-in, të cilët do të kurozojnë dashurinë e tyre në martesë këtë verë.Çifti ka vendosur të martohet më 4 korrik në Las Vegas. Vendi që ka zgjedhur çifti i përshtatet më së miri, këngëtares rebele.Historia e tyre në fakt, ka nisur që në 2009 në xhirimet e filmit “The Last Song”, ku dyshja u njoh së bashku dhe u dashurua.Ata u fejuan në vitin 2012, për t’u ndarë më pas një vit më vonë.Por mrekullia ndodhi dhe çifti u bashkuan në vitin 2016. Ne shpresojmë që pas martesës të mos ndahen më kurrë. /albeu.com/