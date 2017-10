Ndarja nga Klaudia, Albi tregon me kë po del tani

Shtuar më 27/10/2017, ora 22:32

Ndarjsa mes Klaudia Pepes dhe koreografi Albi Nako kanë qenë një nga ngjarjet më të përfolura ne showbizin shqiptar.Shkak i kësaj nuk ishte vetëm ndarja e tyre, por edhe etiketimi që i bëri Klaudia pas divorcit Albi Nakos duke e konsideruar si “vëlla”.Kohët e fundit Nako është përfolur se ka filluar të shoqërohet me vajza të reja dhe pikërisht për këtë çështje, është pyetur në një intervistë për emisionin “Thumb”.“Më mirë me vajza të reja sesa me plaka të vjetra!”- është përgjigjur me ironi Nako në videon promo të emisionit që do të shfaqet këtë të shtunë.