Modelja shqiptare shoqe e ngushtë me Selena Gomez (FOTO LAJM)

A post shared by Xhesika Berberi (@xhesikaberberi) on Oct 17, 2017 at 8:05pm PDT

Modelja shqiptare shoqe e ngushtë me Selena Gomez

Pas 1 / 3 Para

Shtuar më 27/10/2017, ora 16:44

Marrëdhënia e Xhesika Berberit me Selena Gomez-in nuk qe vetëm për një postim; është më jetëgjatë, përsa përsëri shfaqen bashkë.Modelja shqiptare në SHBA po i afrohet gjithmonë e më shumë mediave ndërkombëtare. Nëse vazhdon të rrijë në shoqërinë e Selena Gomez-it, me siguri do ta vënë re njerëz të rëndësishëm.Berberi postoi në Instagram një foto me shoqërinë atje, që janë modelë dhe blogerë me shumë ndjekës në Instagram , dhe Selena Ata pozojnë bashkë si shokë bande dhe s’ka dyshim që Xhesika ka gjasa ta takojë këngëtaren e famshme më shumë se një herë në jetë.Javën e shkuar, Xhesika postoi në Instagram një video ku shfaqet pranë këngëtares, teksa përqafohen me njëra-tjetrën si të ishin motra.