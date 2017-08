Miriam Cami merr dhuratën më të bukur (FOTO LAJM)

Shtuar më 28/08/2017, ora 10:14

Padyshim që Miriam Cami është një nga këngëtaret më të dashura nga publiku shqiptar kjo për shumë arsye.Miriami njihet për tipin e saj të përmbajtur dhe që kurrë nuk e tepron me sjelljen apo me pamjen.Jo vetëm kaq por ajo është një njeri shumë i dashur dhe i sjellshëm.Ajo ka vite në një lidhje me këngëtarin shumë të dashur Alban SKënderaj dhe të dy kanë një vajzë.Ama një fans i ka përgatitur një fotografi të bukur të Miriamit me vajzën Ameli dhe duhet thënë se duket e mrekullueshme. /albeu.com/