Miriam Cami dhe e kuqja janë kombinimi më i mirë (FOTO LAJM)

Shtuar më 21/08/2017, ora 12:50

Ajo padyshim që është një këngëtare shumë e talentuar dhe vajzë shumë e bukur por ajo që e bën publikun më shumë për vete është fakti se ajo është e thjeshtë dhe kurrë nuk e tepron me veshjet apo sjelljet në publik.Kështu edhe këtë herë ajo ka hedhur një fotografi ku shfaqet shumë tërheqëse dhe ndoshta edhe pak provokuese por gjithmonë kombinuar me finesën e saj. Padyshim që Miriami ka goditur në shenjë. /albeu.com/Në profilin e saj zyrtar në Instagram, Miriami ka postuar një foto në të cilën shihet e veshur me një fustan të gjatë elegantë dhe që dukej për mrekulli në të.Duket se kjo fotografi është shkëputur nga ndonjë pjesë e klipit të ndonjë projekti të cilët këngëtarja ka njoftuar së është duke i punuar.