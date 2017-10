Mësoni pasuritë e madhe të Kallashit (VIDEO)

Shtuar më 04/10/2017, ora 17:41

Me kërcimin e saj të veçantë ajo arriti të bëhet ndër më të përfolurat në mediet rozë. Bëhet fjalë për kërcimtare Donjeta Kosumi, e njohur me nofkën Kallashi Kallashi fillimisht mori vëmendjen me kërcimin e saj “twerk” në kafene e klube të ndryshme nate. Shumë njerëz paguanin shuma të mëdha parash për të parë njëherë të vetme Kallashin, duke tundur të pasmet e saj.Përveç kësaj, Kallashi është përfolur edhe për jetën luksoze që ajo bën. Nuk e dini, por pasuria Kallashit është shumë e madhe.Ajo ka deklaruar se pasuria e saj është e madhe, saqë zerot nuk mund të numërohen. Për më shumë klikoni në videon e mëposhtme.