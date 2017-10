Merr fund, Benardi dhe Xheni ndahen përfundimisht (FOTO LAJM)

Shtuar më 31/10/2017, ora 17:07

Pesë muaj pasi nisën bashkëjetesën në Tiranë, një nga lajmet më të bujshme të ditëve të fundit është pa dyshim ai i ndarjes së çiftit më të pëlqyer të “Big Brother 9”, 22- vjeçarëve Xheni dhe Benardi I vetmi çift real që kërcejnë kundër çifteve të tjera të spektaklit të kërcimit “Dance ëith me”, e pranuan se janë duke përjetuar një moment krize, për arsyet e së cilës nuk folën hapur “live” në spektakël.Boksieri me muskuj, që në këtë garë po shfaq talent edhe në kërcim, refuzoi ta puthte partneren e tij në shoë, por ndërkaq ndaj kërkesës së Robert Aliajt që i bëri Xhenit, se në nëse ai i jepte dhjetë pikë ajo duhet t’ia shpërblente me një puthje për të vërtetuar sa e lirë është ajo tani, Benardi iu përgjigj flakë për flakë duke lënë të kuptohet se ajo është ende partnerja e tij.Ama tani cdo gjë ka marrë vërtet fund dhe këtë e ka treguar Xheni me një postim në Instagram. /albeu.com/