Mehdi Malka "shpërthen" ndaj politikës: Kam vetëm 307 mijë lekë pension

Shtuar më 08/10/2017, ora 17:52

Aktori i mirënjohur Mehdi Malkaj ka qenë i ftuar këtë të shtunë në emisionin “Thumb” të dy moderatoreve Aulona Musta dhe Fatma Haxhialiu ku ka folur edhe për politikën dhe profesionin e artistit.“Nuk më ka shkuar mendja kurrë që ti futem politikës . Unë e dashuroj marrëzisht punën time. Ne jemi një grup me njerëz që themi, po mirë mo si nuk u bë ky vend, mund të ishte bërë ky vend. Përgjegjësia në çdo rast i takon politikës ”.I madhi Gëte ka thënë :” Kemi tre lloj mbretërish, i pari është ai që mendon për vete, i dyti ai që mendon për vete dhe për ne dhe i treti ai që mendon për ne. Paçim fat, na rëntë i dyti. Këtu tek ne jemi tek i pari, kemi politikanë që mendojnë vetëm për vete”.Pyetjes së gazetareve se a e lufton një artist politikën , ai është përgjigjur:“ Jo nuk e lufton dot. E pengon një gjë e thjeshtë; buka e gojës. Artisti është i varur nga shteti, merr një rrogë dhe shteti për një arsye apo për një tjetër e pushon nga puna. Artisti në fund përfundon duke folur me vete. Lë fëmijët të uritur dhe fëmija të detyron ty që edhe të shitesh me elegancë.”,- është shprehur Mehdi Malkaj në “Thumb”. Ai tha se edhe pse ka 40 vjet punë, ai ka një pëson prej 307 mijë lekësh.