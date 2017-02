Mbesa e Bujar Nishanit "ndez" italianët (FOTO LAJM)

Shtuar më 02/02/2017, ora 18:01

Një vajzë shqiptare që komenton futbollin në Itali , ndoshta shumë pak e dinin këtë. Ajo është mbesa e Presidentit Bujar Nishani , ndërsa po korr sukses në fushën e modës. Nishani (Jakic) është biondja elegante shqiptare, që po bën karrierë si modele dhe showgirl në Itali . Ajo ka lindur në Durrës më në vitin 1991, ku jetoi vetëm dy vite pas zhvendosjes së familjes në Itali . 25-vjeçarja Beniada Nishani njihet jo vetëm si fotomodele por edhe si personazh televiziv në programin investigativ “Le Iene” të Mediaset.“Shumë persona kuriozohen për origjinën time, duke u nisur nga mbiemri Nishani . Unë jam mbesa e Presidentit Bujar Nishani që është kushëriri i tim eti, dhe bashkë ata janë si vëllezër. Por në karrierën time në Itali përveç mbiemrit Nishani kam vendosur të prezantohem me emrin e artit, Beniada Jakic (mbiemri i nënës sime)”, tha ajo për “ Story ”. Duke folur më tej për karrierën dhe famën në Itali më tej tregon: “Unë jam një nga 12 vajzat e kalendarit 2017, që ka dalë në treg për këtë Vit të Ri”.Për Vitin e Ri 2017-të Beniada është protagoniste për kalendarin e Enrico Ricciardit, fotograf i famshëm nga Milano që ka zbuluar disa “shoë girl” të njohura në Itali , nga Nina Moric e deri tek Belen Rodriguez. Kalendari i bazuar në temën “12 muajt e vitit mes ushqimit dhe erotizmit” është frymëzuar nga “Food and Beverage” dhe do të prezantohet në Miami, në Florida në muajin shkurt, në bashkëpunim me shef Walter Martino, i njohur në SHBA si “The milion dollar chef”. Pjesëmarrja e Beniadës si fotomodele e kalendarit të Ricciardi vjen pas eksperiencave në Catalogo di Moda për Marino Fabiani, pjesë e koleksionit 2017 si dhe një tjetër projekti si fotomodele në Milano.Kur e pyet Beniadën për përfshirjen e saj në botën e shoëbiz-it në Itali , ajo tregon për “ Story ”: “Nuk kam marr pjesë vetëm në modë, por edhe në radio dhe televizion. Verën e kaluar kam qenë e ftuar shumë herë në radio 102.5 Fm për të komentuar ndeshjet që bënte Shqipëria. Kurse me 11 dhjetor kam prezantuar bashkë me Nadia Toffa, Matteo Viviani e Giulio Golia, një pjesë tek “Le Iene” në Mediaset, përfundon rrëfimin e saj Beniada . / Story .al/