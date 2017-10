Marina Fara dhe Olsi Klosi fotografohen sëbashku, çfarë po ndodh? (FOTO LAJM)

Shtuar më 08/10/2017, ora 23:27

Vajza e këngëtares Eli Fara, Marina e cila me pozat e saj të nxehta është bërë gjithmonë lajm i mediave rozë.Në postimin e fundit të ish banorit të Big Brother Albania Olsi Klosi, ajo shihet shumë afër me të.Nuk dihet se çfarë ka bërë që ata të dalin së bashku, pasi më parë nuk kemi ditur se ata njiheshin shkruan Panorama.Ndoshta janë miq të ngushtë apo ndoshta ka diçka më shumë mes tyre? Por sigurisht që Marina është një vajzë vërtetë seksi dhe nëse dikush do bëhej xheloze për Olsin, ky do ishte rasti ideal.