Majk poston foto nga makina, por e tradhëton ky detaj (FOTO LAJM)

Shtuar më 24/08/2017, ora 12:53

Reperi Majk është padyshim një nga këngëtarët dhe reperët më të diskutuar të momentit në showbizin shqiptar.Ai jo vetëm që është i pëlqyer shumë për muzikën që bën por gjithmonë këngët e tij shndërrohen në hite.Ama kohët e fundit Majk është diskutuar shumë për lidhjen e tij me modelen Majlinda Zeka me të cilën tashmë ka edhe një djalë por që janë ndarë.Ai së fundmi ka publikuar një foto në llogarinë e tij në ‘Instagram, ku shihen dy gota në makinë.Se me kë ka qenë reperi në makinë këtë nuk e di njeri. /albeu.com/