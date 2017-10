Luana tregon si duket vetëm pak orë para emisionit (FOTO LAJM)

Shtuar më 28/10/2017, ora 16:21

Sot do të nisë startin emisioni më i ri i drejtuar nga Luana Vjollca.Vetë prezantuesja ka postuar në instagram foto nga provat ku tregon edhe sesi do ta shikojmë sot në mbrëmje në orën 20:50 në top channel.Do të jetë emisioni Shiko kush po luan ” që do transmetohet çdo të shtunë në ekranet shqiptare. Luana në këtë foto tregon se është mjaft në formë si gjithnjë. /albeu.com/